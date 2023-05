A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou um projeto que declara a Marcha para Jesus um patrimônio cultural de natureza imaterial do Paraná. A proposta é de autoria dos deputados Ricardo Arruda (PL), Cantora Mara Lima (Republicanos), Flávia Francischini (União Brasil), Alexandre Amaro (Republicanos), Fabio Oliveira (Podemos), Artagão Junior (PSD), Gilson de Souza (PL) e Tito Barichello (União Brasil).

Na justificativa do projeto, os deputados explicam que a marcha é “um evento pacífico que reúne igrejas cristãs e do mundo, aberto à participação de toda a população”. O texto também argumenta que o valor cultural do evento foi reconhecido em âmbito federal, já que a marcha está no calendário oficial da União desde 2009.

Segundo os deputados, a aprovação do projeto atrairá mais participantes, “favorecendo, inclusive, a economia do estado”, além de afirmar “o compromisso da Casa Legislativa com a valorização da paz e do amor na manifestação religiosa promovida por cristãos espalhados pelo Paraná”.

A 28ª edição da Marcha para Jesus em Curitiba aconteceu no último sábado (20).

