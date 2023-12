Manutenção emergencial afeta abastecimento de água em bairros de Curitiba

A Sanepar informa que, nesta quarta-feira (27), dois bairros de Curitiba podem ficar sem água por conta de um problema emergencial na rede elétrica interna do centro de reservação Tarumã. Os bairros afetados são Tarumã e Capão da Imbuia.

A manutenção deve ser concluída em torno das 17 horas, com normalização do abastecimento por volta das 19 horas. A Sanepar orienta para uso racional da água. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar outras informações, também é possível usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar.

