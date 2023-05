Mais de 50 bairros de Curitiba e RMC podem ficar sem água nesta terça

Uma manutenção elétrica nesta terça-feira (30), na Estação de Tratamento de Água Iguaçu, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba e de São José dos Pinhais.

De acordo com a Sanepar, o serviço ocorre das 7h30 às 14h, com o retorno do abastecimento ocorrendo de forma gradativa, com a normalização prevista para as 7h30 da manhã de quarta-feira (31). A lista ds bairros afetados estão abaixo na reportagem.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Bairros afetados:

Curitiba: Ahu, Atuba, Bacacheri, Água Verde, Alto da Glória, Abranches, Alto Boqueirão, Boqueirão, Barreirinha, Boa Vista, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Cajuru, Centro, Centro Cívico, Campina do Siqueira, Cascatinha, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Guabirotuba, Ganchinho, Hauer, Juvevê, Jardim das Américas, Lindoia, Mercês, Pilarzinho, Pinheirinho, Portão, Novo Mundo, Santa Quitéria, Santa Cândida, São Lourenço, São Francisco, São João, Seminário, Sítio Cercado, Tingui, Uberaba, Vila Izabel, Vista Alegre e Xaxim.

São José Pinhais: Cidade Jardim, São Judas Tadeu, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal. Nos bairros, Costeira e Ouro Fino, haverá parada em função de ampliação de rede.

