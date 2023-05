Uma morte deixou a população da cidade Cascavel, na região oeste do Paraná, sem entender o motivo de tamanha agressividade. A jovem Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, morreu após ser agredida por seguranças de uma casa noturna da cidade, deixada na rua, atropelada e arrastada por 70 metros por um carro, na madrugada de domingo (28). O carro causador do atropelamento já foi identificado, mas o motorista está foragido.

Imagem de uma câmera de monitoramento que a Polícia Civil teve acesso, mostra todos os passos da cena que vitimou Daiane. A primeira parte é a briga com seguranças da casa noturna Moonlight. Após ser agredida, ela ficou jogada na rua. Nesse momento um grupo que saída da balada notou Daiane caída na rua e, logo em seguida, um carro branco se aproxima em alta velocidade. Os jovens tentam alertar, mas o motorista acaba desviando do grupo e atropelando Daiane, que foi arrastada por cerca de 70 metros, morrendo no local. O motorista não parou para prestar socorro.

Pelas imagens, a Polícia Civil identificou a placa do carro e também os funcionários da casa noturna. Segundo o delegado Diego Ribeiro Martins dos Santos, é preciso avaliar o comportamento dos funcionários da Moonlight, que poderiam ter evitado a morte de Daiane. “É preciso avaliar a situação dos homens agredindo a mulher, e posteriormente, se aqueles indivíduos poderiam, e deveriam agir em manter a integridade da vítima”, disse o delegado para a RPC.

Os seguranças da casa noturna e os jovens que presenciaram o atropelamento fatal de Daiane serão ouvidos nos próximos dias pela Polícia Civil. Apesar da identificação do veículo, o condutor ainda não foi identificado.

Imagens de antes do atropelamento mostram Daiane sendo agredida por seguranças da casa noturna. Foto: Reprodução.

E aí Moonlight?

Em nota, a Moonlight comunicou que os seguranças foram afastados do trabalho enquanto permanecer a investigação. Confira a nota na íntegra:

“A Moonlight está colaborando plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações e recursos necessários para esclarecer os fatos e garantir que a justiça seja feita. Ressaltamos que a atitude desses seguranças não reflete os valores e padrões éticos estabelecidos pela Moonlight. Repudiamos qualquer forma de violência e garantimos que serão tomadas as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes ocorram novamente em nosso estabelecimento. Além disso, queremos enfatizar que estamos igualmente preocupados com o bem-estar dos familiares da vítima. Estamos disponíveis para prestar todo o suporte necessário nesse momento difícil, oferecendo apoio emocional e auxílio prático para amenizar o impacto dessa trágica ocorrência. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o respeito aos nossos clientes. A Moonlight está empenhada em promover mudanças efetivas e aprimorar ainda mais nossos protocolos de segurança, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para todos. Agradecemos a compreensão da comunidade e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça”, informou a casa noturna”, diz a nota da casa noturna.

Veja que incrível

