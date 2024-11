Livro inédito conta a história dos 29 municípios da Grande Curitiba

Uma obra inédita, finalizada recentemente, conta a história dos 29 municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba. O levantamento e pesquisa, bem como a autoria da obra, são do biólogo Leverci Silveira Filho, atual secretário do Desenvolvimento da RMC da Prefeitura de Curitiba. O livro “Curitiba Açu: A Grande Curitiba” é uma obra fascinante que mergulha na história, vocações e diversidade de atrativos das cidades do entorno da capital.

A obra começa com um prefácio do prefeito Rafael Greca, que enfatiza a união dos municípios e a criação do Mercado Comum Metropolitano da Grande Curitiba e a integração do Transporte Coletivo, bons exemplos dessa união.

“O compromisso de recuperar a raiz inovadora de Curitiba, torná-la cada

vez mais sustentável e humana e ofertar melhores serviços públicos à população

está alinhado com a determinação de também levar, de fato e plenamente, essa

transformação à Região Metropolitana de Curitiba. Afinal, a Grande Curitiba é

uma só” disse o prefeito de Curitiba.

O livro é dividido em seções que detalham cada município, desde a história e cultura até os aspectos econômicos e turísticos.

“A pandemia nos fez olhar para o nosso quintal e entender que ele é lindo! O medo das pessoas de se deslocarem neste período fez com que buscássemos destinos e atrativos próximos de nossas casas. Quando iniciamos um conjunto de diagnósticos sobre a região, fomos despertando para a necessidade de divulgar nossos potenciais”, afirmou Leverci.

Ele cita algumas descobertas na pesquisa. “Alguém imaginaria que no Vale do Ribeira, ao norte de Curitiba, temos as maiores cavernas do Paraná, a capital da tangerina Ponkan, um dos maiores produtores de cimento da América Latina? Esta diversidade de atrativos e tantos potenciais me estimulou a organizar um conteúdo atualizado, agradável, didático e informativo”, explicou Leverci, que mora em Quatro Barras.

O autor, Leverci Silveira Filho,secretário do Desenvolvimento da RMC da Prefeitura de Curitiba

Além de explorar a rica história de cada município, o livro também aborda a importância da sustentabilidade e da inovação. Curitiba é reconhecida como a cidade mais sustentável da América Latina e a cidade mais inteligente do mundo. E os municípios da região podem se beneficiar de todo esse potencial turístico, oferecendo atrações aos visitantes.

“Somos feitos de história! Curitiba e região foram pioneiras e fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, sobretudo nas missões voltadas à manutenção e defesa do território brasileiro e do tropeirismo que promoveu conexões importantes entre Sul e Sudeste. Muitas localidades possuem nomes com significado que derivam de situações ou da língua tupi. Trata-se de nossa identidade revelada pela etimologia”, contou o autor.

A obra é rica em detalhes e ilustrações, revelando-se uma fonte de inspiração para entender e valorizar a Região Metropolitana de Curitiba, incentivando a colaboração entre as administrações e os moradores.

“Na atual gestão da prefeitura de Curitiba, estivemos lado a lado com gestores dos demais 28 municípios que compõem a RMC, preservando a boa relação e fortalecendo nossos elos. Compartilhamos alimento, minério, energia, água, mão de obra, infraestrutura, indústrias, transporte e outros serviços públicos. Em troca, geramos oportunidades! É fundamental que a boa relação continue e que gestores compreendam que o território é um só”, concluiu Leverci.

>>>> Se você quiser ler a obra, pode baixá-la no PDF abaixo. Em janeiro, o livro será impresso e distribuído para as bibliotecas de todas as cidades da RMC.