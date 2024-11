Lado sobrenatural de Curitiba vira tema de tour pela capital

O tour Curitiba Sombria, que reúne a história e as lendas urbanas da capital paranaense em passeios noturnos imersivos, de van, nos sábados à noite, acaba de abrir as sessões de dezembro com novidades. A partir deste mês, o passeio passa a contar também as histórias de exorcismos realizados em uma igreja católica de Curitiba. Os ingressos são limitados – apenas 13 por saída – e estão à venda por R$ 100 mais taxa, somente pelo site Disk Ingressos.

O Expresso Curitiba Sombria é uma van que circula pelo Centro Histórico da capital durante duas horas, enquanto a mediadora do passeio, a jornalista Luciana Penante, conta as histórias e lendas dos locais visitados, com o apoio de imagens e de sua ajudante, a bruxinha. O roteiro conta com paradas imersivas e surpresas, com direito a foto na porta do cemitério e visitas para entender como funciona o sistema funerário da cidade e descobrir os procedimentos que são ofertados para o pós-morte por aqui: dá até para ir ao espaço e virar diamante.

No roteiro estão detalhes da história da cidade – desde o surgimento da Vila, no período colonial, cemitérios antigos e temas como escravidão, sociedades secretas e inquisição -, até casos mais recentes, como o da “Loira do Táxi”, que agitou a capital paranaense na década de 70. Outras figuras lendárias da cidade também estão no repertório: o “Pirata Zulmiro”, que viveu no Pilarzinho e pode ter escondido um tesouro nos túneis subterrâneo das Mercês, e Gilda, a travesti que ficou famosa na Boca Maldita nos anos 80 e morreu de maneira precoce e trágica.

Exorcismos: novidade no roteiro

A mais nova história contada no passeio noturno é a dos exorcismos realizados em uma igreja católica no centro da capital. “Foram centenas de exorcismos, todos depois de 2007”, revela Luciana. O padre exorcista tinha, inclusive, um espaço fixo de atendimento e a permissão de Dom Moacyr José Vitti, então arcebispo de Curitiba.

Como funciona o Tour Curitiba Sombria?

O passeio reúne mais de 30 histórias e “causos” da capital paranaense e termina com um final inusitado: uma imersão na noite curitibana, com direito a confraternização no restaurante Gato Preto, reduto boêmio da capital. O tour ocorre aos sábados, em duas saídas: às 19h e 21h30; os participantes embarcam nos fundos da Praça João Cândido e, no final, recebem a opção de descer ou não no restaurante. Quem fica, pode degustar a costela premiada do Gato e ouvir as histórias do garçom Polaco, há 22 anos na casa.

Como o nome sugere, o tour aborda temas sombrios, que vão desde a ‘aura’ da capital, até situações que envolvem o pior do ser humano – como violência, feminicídio e abuso de substâncias. Não é um passeio para crianças, mas quem não gosta de levar sustos pode ficar tranquilo: “não é um tour de terror físico, o medo fica por conta das histórias”, revela a criadora.

Serviço

Tour Curitiba Sombria – saídas de dezembro

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: R$ 100 mais taxa da plataforma de vendas.

