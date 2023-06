Lista dos falecimentos e sepultamentos do dia em Curitiba e RMC

Abel Marcos Jensen Reda, 49 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Abbas Ibrahim Reda e Araci Jensen. Sepultamento ontem.

Ademir de Lima, 72 anos. Filiação: Gregório de Lima e Hilda Elvira Klabonde. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Beatriz Escobar da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lauro da Silva e Ondina Escobar da Silva. Sepultamento ontem.

Cacilda Zipperer, 91 anos. Filiação: Engelbert Zipperer e Maria Zipperer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Cacilda da Silva Santos, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Avelino João da Silva e Agostinha Querina Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de São Gabriel.

Claudemir Jorge Weber, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Domingos Weber e Ceny de Araújo Mendes Weber. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Capela Municipal do Água Verde.

Dirce Pires de Bastos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octacilio Pires de Bastos e Maria Gomes Pires de Bastos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Doris Edith Krause, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Carlos Fieber e Guilhermina Fieber. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Edenilson Zela de Campos, 45 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Lauro Gonçalves de Campos e Emília Zela de Campos. Sepultamento ontem.

Eduardo Nunes de Barros, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Nunes de Barros e Argentina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eliana Jesus da Silva, 41 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Zeferino Alves da Silva e Ana Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Eloa Camargo Machado, 1 dias. Filiação: Fábio Luís Machado Alves e Andressa Camargo da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Emidio Pedro da Silva, 83 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Pedro Serafim da Silva e Maria Vieira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Everson dos Santos, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alfredo dos Santos e Carmem Correa dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Flávio Artur Lopes Paixão, 42 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Arthur Paixão e Ana Maria Lopes Padilha. Sepultamento ontem.

Gerda Delp, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adão Delp e Eduvirgens Delp. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Luterana/Cemitério Luterano.

Gessi Pedroso da Fonseca, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Simeão Mafra Pedroso e Anália Lúcia B F Pedroso. Sepultamento ontem.

Gilceir César Pontes de Almeida, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jodeir Barros de Almeida e Cleuza Pontes de Almeida. Sepultamento ontem.

Gislaine Fernandes do Nascimento, 42 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Oscar Fernandes de Paula e Roseli Terezinha Ferreira. Sepultamento ontem.

Hilda Rimert, 84 anos. Filiação: Guilherme Rimert e Alvina Rimert. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Idalva de Oliveira Serra, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolpho de Oliveira Santos e Leonides Silva Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Iracema Glodzinski, 80 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Augusto Ferreira e Olivia Ferreira. Sepultamento ontem.

João Arnaldo Iglikoski, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adolpho Iglikoski e Haydee Jesus de Quadros Iglikoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Ferreira Riccio, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Riccio e Vergínia Ferreira Riccio. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Joaquim Modesto, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Evaristo Modesto e Idalina Ceni Modesto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Avm.

José Donizeti Balestro, 58 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Pedro Balestro e Odacila Rodrigues Balestro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Fernandes de Aguiar, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Lisboa dos Santos e Ana Fernandes de Aguiar. Sepultamento ontem.

José Maria Correia, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Satiro Correia e Inácia Correia. Sepultamento ontem.

José Maria da Silva, 73 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Anador Pereira da Silva e Luzia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

José Petrouski, 71 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Lúcio Petrouski e Mariana Jubel Petrouski. Sepultamento ontem.

José Severino Gomes Filho, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Dseverino Gomes e Amélia Pereira Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José dos Reis Nogueira, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Martins Nogueira e Leonor Reis Nogueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Casa de Oração Vila Camargo Cajuru CuritibaPR.

Laércio José Barbosa, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Meraldino José Barbosa e Alaide Pereira Barbosa. Sepultamento ontem.

Leoni Cordeiro, 73 anos. Filiação: Pedro Cordeiro e Iracema Wendler Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Lídia Pisco da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izabel Pisco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Assembleia de Deus Sitio Cercado.

Lory Bonat Poletto, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bonat e Hermínia Bonat. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Lúcia Maria Buna Cruz Pinheiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evilasio Cruz e Francisca Buna Cruz. Sepultamento ontem.

Luzia Crosciatti de Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Crosciatti e Ana Prado. Sepultamento ontem.

Manuel Eduardo Barrera Andaur, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Manuel Segundo Elejandro Barrera Contrera e Maria del Carmen Andaur Andaur. Sepultamento ontem.

Maria Franco de Marins, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Marins e Anna Leite Carrijo. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Schuster Hukan, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alfredo Schuster e Thereza Schuster. Sepultamento ontem.

Maria Madalena dos Santos Gomes, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José dos Santos e Raimunda Santana dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Santa Isabel do Ivai, saindo de local a ser designado.

Maria de Lourdes Ribeiro von Lasperg, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvino Ribeiro e Hecilia Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde.

Marlene Lindamir de Freitas, 86 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Alice de Freitas. Sepultamento ontem.

Marlos Alexandre Luft Chudzikiewicz, 46 anos. Filiação: Estanislau Chudzikiewicz e Iny Salete Chudzikiewicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nelson Antunes de Lima, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Antunes de Lima e Zélia Maria Busin. Sepultamento hoje, Sede Unilutos Almirante Tamandaré, saindo de Sede Unilutus / Curitiba.

Neuza Terezinha Griz Leoni, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Griz e Maria Favretto Griz. Sepultamento ontem.

Nildo de Castro Ferreira, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Artur de Castro Ferreira e Maria Antônia de Castro Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Unilutus II CuritibaPR’.

Nilson Francisco, 59 anos. Profissão: paisagista. Filiação: José Francisco e Francisca de Jesus Francisco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Olga Rita Venturi, 87 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Venturi e Teresa Venturi. Sepultamento ontem.

Olivia Tofanello da Silva, 94 anos. Filiação: Antônio Tofanello e Maria Cândida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Farncisco de Paula.

Paula Chueire Lopes de Barros, 40 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Fernando Quintiliano Lopes e Quintiliano Lopes Fátima Chueire Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Pedro Milani, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Milani e Diamantina Machado Milani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Liberato Salzano Rs.

Raul Ribeiro, 86 anos. Filiação: Alcides Ribeiro e Justina Langowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Roberto Quadrat, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Álvaro Quadrat e Irene Ferreira Quadrat. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Rosângela Romana Rodrigues, 53 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Artur Pereira Rodrigues e Zelina Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capala 02 Santa Cândida.

Rui Ferreira de Proenca, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Abílio Martins de Proenca e Elmira Ferreira de Proenca. Sepultamento ontem.

Sebastião Natal Colodel, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Orlando Bonifácio Colodel e Rosalina Camparim Colodel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Sidney Antônio Aucelli, 57 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Osney Aucelli e Ofelia Catarina Alceli. Sepultamento ontem.

Simone Weiber, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jayme Weiber e Verônica Weiber. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de A Defineir.

Waldemar Soares de Jesus, 77 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Aguinelo Francisco de Jesus e Liduina Soares da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Diamante.

Wellinton Eduardo de Moraes dos Santos, 29 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Daniel Roberto dos Santos e Yone de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Capela do Autodromo CuritibaPR.