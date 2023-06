Tubulação arrebenta e provoca falta de água em sete bairros de Curitiba

O rompimento de uma das adutoras de água da Sanepar da região do Sítio Cercado / Tatuquara, em Curitiba, prejudica o abastecimento de água dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado e Xaxim.

Segundo a Sanepar, por causa da complexidade no conserto, os serviços de manutenção emergencial vão se estender até o fim da madrugada. A previsão é de que o fornecimento volte ao normal gradativamente, a partir das 17 horas desta quinta-feira (08).

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

