As obras que estão sendo feitas na Linha Verde, na região do Trevo do Atuba, entre Curitiba e Colombo, terão novidades nesta segunda-feira (1º). Os acessos à Linha Verde tiveram o terão mudança de sentido por causa do bloqueio na Avenida Mascarenhas de Moraes. Segundo a prefeitura, trata-se de um prolongamento do binário formado pelas ruas Ângelo Greca e Roaldo Brun. Na última semana o trecho já tinha sido modificado por conta das obras que acontecem no local.

Segundo a prefeitura de Curitiba, o motorista que chega dos bairros Santa Cândida e Tingui pela Mascarenhas de Moraes para acessar a Linha Verde poderá, a partir da Monteiro Tourinho, entrar na Rua Roaldo Brun até a Rua Bernardo Bubniak.

Do outro lado, no sentido contrário, segue o sentido único aplicado desde quinta-feira: a partir da Rua Pintor Ricardo Krueger, virando à esquerda na Rua Ângelo Greca até chegar na Mascarenhas de Moraes. Continua não tendo mais acesso à BR-476 a partir da Mascarenhas de Moraes.

A Rua Bernardo Bubniak, que cruza o binário, passa a ter sentido único na quadra da Roaldo Brun até chegar na BR-476. Alem dessa, a Rua Pery Sotto Maior Bittencourt os motoristas poderão seguir somente da Ângelo Greca em direção à Roaldo Brun.

Mas o que estão fazendo no Trevo do Atuba?

As obras acontecem naquele trecho por causa da construção de uma trincheira e de um viaduto que prometem destravar o intenso fluxo de veículos no local. Por ali passam veículos que vêm pela BR-116 (Campina Grande do Sul, Quatro Barras e divisa com São Paulo), além de motoristas que trafegam da Estrada da Ribeira, vindos de Colombo e também de Curitiba, por meio da Mascarenhas de Moraes (provenientes dos bairros Santa Cândida, Bacacheri, Tingui).

