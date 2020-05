O acesso à Linha Verde (BR-476), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Atuba, terá bloqueio total no acesso a partir das 10h desta quinta-feira (28). O bloqueio é para obras do complexo de trincheira e viaduto que está sendo construído para melhorar o acesso a Curitiba de motoristas vindos das cidades de Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e do estado de São Paulo.

Para o trânsito fluir, será instalado no local um minibinário – ruas paralelas de sentido oposto. Por dia, 18 mil veículos passam no trecho, chegando a 1,5 mil no horário de pico.

A orientação da Superintendência de Trânsito (Setran) é de que o motorista que chega dos bairros Santa Cândida e Tingui para acessar a Linha Verde pela Mascarenhas de Moraes poderá, a partir da Monteiro Tourinho, entrar na Rua Roaldo Brun até a Rua Bernardo Bubniak.

No lado contrário, o sentido único será a partir da Rua Pintor Ricardo Krueger, virando à esquerda na Rua Ângelo Greca até chegar na Mascarenhas de Moraes. Também não haverá mais acesso à BR-476 a partir da Mascarenhas de Moraes.

Agentes de trânsito vão dar apoio à operação e mudança de tráfego e prestar as devidas orientações aos motoristas.

Outro desvio

Desde sexta-feira (22), os motoristas enfrentam outro desvio na Linha Verde no bairro Atuba. Cerca de 300 metros antes do cruzamento da Linha Verde com a Estrada da Ribeira, no sentido norte-sul, o trânsito está sendo direcionado para a direita. Com isso, os motoristas devem entrar na Estrada da Ribeira para, em seguida, realizarem o retorno à esquerda e voltarem para a Linha Verde ou para acessar a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

A previsão da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que coordena a execução dos serviços de melhoria na Linha Verde, é de que o desvio dure de oito a dez meses.

