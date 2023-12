Linha Verde Norte: novo trecho de obras altera trânsito na região

Com avanço nas obras na Linha Verde Norte (Lote 4.1) e para o início de uma nova frente de obras na região do Bairro Alto, haverá mudança no trânsito no trecho de 900 metros desde a altura do Mercado Atacadão até o Assaí Atacadista.

Desde sábado (16), os motoristas que transitam pela via marginal da Linha Verde (a principal para veículos), no sentido São Paulo, precisam desviar para a nova faixa de concreto – que no futuro será a canaleta exclusiva do transporte coletivo – e seguir até a altura do Assaí Atacadista para então retornar à via marginal.

O local está sinalizado e o motorista deve ficar atendo à mudança. Na Linha Verde, a velocidade permitida é de 70 km por hora, porém, nos trechos em obras, o limite baixa para 40 km por hora.

“Com a mudança no trânsito, serão liberadas novas frentes de serviço para continuar as obras de pavimentação em mais 880 metros da via marginal direita e mais 320 metros na via local direita”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Neste ano foram concluídos e liberados 2,1 km de pista principal à passagem dos motoristas, no sentido sul e norte.

Lote 4.1

O Lote 4.1 é o trecho final da Linha Verde e os trabalhos são os mais complexos da intervenção. Incluem as chamadas obras de arte (trincheiras e alças de acesso), terraplanagem, pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização viária, relocação de postes de energia, semaforização e acessibilidade.

Também contemplam a infraestrutura para as futuras estações de ônibus Atuba e Solar. São quase 3 km de trecho, desde a altura do Hospital Vita até a concessionária Mercedes/Savana, e há serviços ao longo de toda a extensão, em diferentes etapas.

Na gestão do prefeito Rafael Greca foram finalizados e colocados em funcionamento os lotes 3.1 da Linha Verde Norte, do Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral até as proximidades do Hospital Vita, com extensão aproximada de 2,46 km, e o 3.2, com extensão de 2,8 km, que inclui a trincheira que liga a Rua Fúlvio José Alice, no Bairro Alto, à Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri.

Com as duas entregas, 85% do eixo da Linha Verde que serve ao transporte coletivo foram concluídos.

