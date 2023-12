Ruas do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), da Vila Barigui II, estão recebendo obras de requalificação do pavimento. Ao todo, são realizado serviços em 21 ruas, somando quase 2 km de manutenção na região. As intervenções integram o programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Curitiba, com serviços coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Veja lista abaixo!

Os serviços começaram no último dia 12, primeiramente com a fresagem do antigo antipó. Nesta segunda-feira (18) começaram a ser feitas as aplicações das primeiras de duas camadas de asfalto que vão compor o novo pavimento nas vias. Além do novo pavimento, as equipes trabalham na readequação dos desenhos das vias.

Rua Emílio Nichele na Cidade Industrial recebe novo asfalto. Foto: Hully Paiva/SMCS

“O Asfalto Novo é um grande programa de mobilidade urbana, recuperação completa da malha viária e fundamental para a integração urbana, viária e social dos bairros e de todas as regionais de Curitiba”, disse o secretário Municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Desde 2017, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) coordenou, executou e concluiu, na Regional CIC, mais de 96 km e nova pavimentação em 174 ações nos bairros. As obras de pavimento na Regional CIC representam 9,54% dos serviços executados pelo programa Asfalto Novo da Prefeitura.

Asfalto Novo na CIC nesta semana

Rua Faustino Sequinel, na Cidade Industrial de Curitiba. Foto: Hully Paiva/SMCS

Veja as ruas da Cidade Industrial de Curitiba que recebem obras de asfalto novo nesta semana.

Rua Annita Gaertner, 73 m.

Rua Orlando Maria Martins, 74 m.

Rua Arakem Távora, 76 m.

Rua Emilio Nichele, 78 m.

Rua Faustino Sequinel, 80 m.

Rua Florentim Ançay, 83 m.

Rua Maria Mendes Elias, 87 m.

Rua Olegário Reis do Amaral, 92 m.

Rua Radialista Rubens Chagas, 96 m.

Rua Adolfo Rocha de Almeida, 98 m.

Rua Albenir Amatuzzi, 97 m.

Rua Alberto Corrêa Regnier, 106 m.

Rua Athos Moraes de Castro Vellozo, 106 m.

Rua Doutor Heitor Baggio, 107 m.

Rua Doutor Sobral Pinto, 107 m.

Rua Job de Almeida, 108 m.

Rua Edson Cavalcante de Queiroz, 110 m.

Rua. Belmira Vieira das Chagas, 117 m.

Rua Romeu Quevedo da Costa Filho, 125 m.

Rua Alexandre Naldoni, 130 m.

Rua Atilio Vieira de Moura, 136 m.

