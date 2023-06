Férias de julho chegando e com ela, novidades na Linha Turismo de Curitiba, que leva turistas e visitantes aos principais cartões-postais da capital. No próximo dia 9, a linha completa seu 29º aniversário. E para marcar a data e o período das férias escolares, a prefeitura anunciou que os ônibus passarão a operar diariamente durante todo o mês de julho. Normalmente eles não funcionam na segunda-feira.

A iniciativa faz parte da programação do Inverno Curitiba 2023, evento que tem movimentado a cidade durante toda a estação. A medida, conforme a administração municipal, visa atender tanto os moradores locais que desejam desfrutar dos encantos da cidade e aproveitar as férias escolares, como também os turistas que visitam Curitiba.

Pontos turísticos

Ao embarcar na Linha Turismo, os passageiros têm a oportunidade de explorar os principais pontos turísticos, como o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer. Durante o percurso, é possível vivenciar a cultura, arquitetura e história de Curitiba, enquanto desfrutam de um charmoso passeio pelos cartões-postais da cidade.

Cartão de embarque vale 24 horas

Com a aquisição do cartão de embarque, no valor de R$ 50, os passageiros terão embarques ilimitados em todos os atrativos do percurso, pelo período de 24 horas. Essa flexibilidade permite que os visitantes desembarquem e desfrutem do local que escolherem, podendo reembarcar no próximo ônibus disponível, a cada 30 minutos.

No mês de julho o serviço vai operar regularmente todos os dias, das 8h30 às 17h, com saída inicial na Rua 24 Horas, no Centro. Vale ressaltar que o passeio pode ser iniciado em qualquer ponto do percurso e os cartões de embarque são vendidos diretamente nos ônibus. Confira mais informações sobre horários e roteiros da Linha Turismo.

