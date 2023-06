O Censo Demográfico 2022 do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) foi divulgado nesta quarta-feira (28), e o município mais populoso do Paraná é Curitiba, com 1.773.733 habitantes, um aumento de 1,2% em relação ao Censo 2010. A capital paranaense é a 8ª maior do Brasil em termos populacionais, em um ranking liderado pelo município de São Paulo (11.451.245). Na RMC, Fazenda Rio Grande teve salto na população.

Londrina, no norte do Estado, é o segundo município mais populoso cresceu 9,7% em doze anos, chegando a 555.937 moradores. Maringá, com 409.657 pessoas, Ponta Grossa (358.367), Cascavel (348.051) e São José dos Pinhais (329.222) completam a lista das maiores localidades estaduais.

Aumento significativo

Outro destaque ficou para Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A população da cidade passou de 81,7 mil para 148,9 mil nos últimos 12 anos, o segundo maior aumento proporcional entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O aumento totaliza uma diferença de mais de 82%.

A pesquisa

O Censo Demográfico é a mais completa operação estatística realizada no País. A pesquisa buscou informações nos 5.568 municípios brasileiros e dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal) para produzir um retrato fiel da sociedade. Mais de 79 milhões questionários foram respondidos, com 98,88% das entrevistas realizadas presencialmente e o restante pela internet ou telefone.

O Brasil tem 203.062.512 de habitantes, um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010. São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro são os três estados mais populosos do país e concentram 39,9% da população. Na sequência ficaram a Bahia, o Paraná e Rio Grande do Sul. Em sentido oposto estão os estados localizados na fronteira norte do Brasil., entre eles Roraima, que segue como o estado menos populoso (com 636 303 habitantes), seguido do Amapá e do Acre.

