Linha Novena volta para atender fiéis com passagem reduzida em Curitiba

A Prefeitura vai reativar, a partir da quarta-feira da próxima semana (11), a linha 360-Novena para atender os fiéis que frequentam a tradicional novena da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Portugal, no Alto da Glória.

“Estamos aqui para anunciar a retomada da linha Novena, que era um pedido da população que frequenta o santuário. E, além disso, a linha terá o preço da passagem reduzido de R$ 6 para R$ 4. É uma medida para facilitar o deslocamento dos devotos, que, como eu, costumam visitar a igreja”, disse o prefeito em exercício Eduardo Pimentel, ao fazer o anúncio da reativação, nesta quarta-feira (04), no Santuário.

Aplaudido pelos fieis, o prefeito em exercício foi parabenizado pelo padre Sergio Lima. “É uma atitude muito bonita e eu agradeço em nome dos nossos fiéis, que aguardavam com ansiedade a volta dessa linha, que facilitará muito o deslocamento até o nosso Santuário”, afirmou.

Com ponto inicial na Rui Barbosa e final ao lado da Igreja, a linha Novena funcionará às quartas-feiras e vai percorrer um total de 6,2 quilômetros, passando por 16 pontos no trajeto de ida e volta. A linha vai operar de hora em hora, das 7h35 até 22h05. O ônibus tem capacidade para 67 passageiros.

“Estamos atendendo a uma demanda da população, que se mobilizou com um abaixo-assinado com mais de 1,4 mil assinaturas. A linha Novena vai facilitar muito a vida dos devotos para se deslocarem até o Santuário”, disse Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs).

A linha foi suspensa durante a pandemia e desativada em 2021 por conta da baixa demanda. A expectativa é que com a retomada 500 pessoas utilizem o ônibus a cada quarta-feira.

Além da linha Novena, os fiéis contam com ainda com opções das linhas 374-Hugo Lange e 361-Augusto Stresser, que saem da Praça Santos Andrade e param em frente ao Santuário. Há também a possibilidade de fazer a integração, na estação-tubo Eufrásio Correa, entre as linhas Centenário/Campo Comprido, que sai da Praça Rui Barbosa, e Santa Cândida/Capão Raso, que para na estação-tubo Maria Clara, a 300 metros da Igreja.

Participaram na novena o líder do governo na Câmara Municipal, Tico Kuzma, e o vereador Tito Zeglin.

