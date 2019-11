Um Jeep Willys ano 1963, seis cilindros, e outros sete carros, estão em um leilão que será feito pela Fomento Paraná no próximo dia 26, na sede da empresa, bairro Batel, em Curitiba. Segundo órgão, são carros de passeio que serão leiloados de acordo com o atual estado de conservação dos mesmos.

Além do Jeep, estão no lote dois Volkswagen Voyage, um Chevrolet Prisma, dois Renault Logan, um Peugeot 207 e um Ford Fiesta. Além deste lote, existem outros com equipamentos de escritório, máquinas, fornos elétricos, empilhadeiras e até um semirreboque furgão frigorífico. Todos os equipamentos podem ser verificados edital do leilão.

Como se cadastrar no leilão da Fomento Paraná?

Quem tiver interessado em arrematar o lote deve realizar um cadastro prévio na data e local do leilão, a partir das 10 horas. O pagamento pelos lotes arrematados deverá ser feito à vista, em até 48 horas após a arrematação, por meio de boleto bancário. Mais informações pelo (41) 3235-7626 ou pelo e-mail licitacao.fomento@fomento.pr.gov.br.