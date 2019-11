Um homem foi preso na noite de terça-feira (19) por furtar peças de bronze dos túmulos do Cemitério Municipal no bairro São Francisco, o mais antigo de Curitiba. Outro homem conseguiu fugir ao pular o muro do cemitério.

+Leia mais! Tempo carrancudo em Curitiba nesta quarta-feira. Será que vai chover?

Segundo a Guarda Municipal (GM), a dupla agia no cemitério furtando as peças como placas com nomes, crucifixos e outros utensílios. Ao fazer barulho para retirar os objetos, os agentes que cuidam do cemitério iniciaram a busca e localizaram a dupla em flagrante. Com o rapaz detido foram encontradas 32 peças. Ele foi encaminhado a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Há anos o Cemitério Municipal é alvo de ladrões e vândalos. Túmulos centenários perdem sua identidade com o vandalismo. Em muitos jazigos, os rebocos à mostra são prova da ação criminosa.

O objetivo de quem pratica o crime é vender as peças no mercado negro, muitas vezes para comprar drogas.