A quarta-feira (20) será de tempo nublado mas estável, sem chuvas em Curitiba. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), uma massa de ar seco mantém as condições atmosféricas desfavoráveis à formação de precipitações, o que deixa o tempo nublado e seco. Com o passar do dia, a nebulosidade deve se dissipar e o sol aparecer, elevando a temperatura.

De acordo com o Simepar, a previsão é que o dia comece de forma amena, com termômetros apontando 15ºC. No meio da tarde, as temperaturas sobem e alcançam a máxima de 27ºC, por volta das 15 horas. Com o cair da noite, volta a nebulosidade e a temperatura cai até por volta dos 17ºC.

Litoral

Na região litorânea, a maior umidade do mar favorece a formação da chuva, que deve cair de maneira ocasional. Apesar disso, o sol também deve aparecer e os termômetros sobem, alcançando a máxima de 27ºC. A mínima, pela manhã e no final da noite, é de 17ºC.

Interior

Conforme o Simepar, as regiões Oeste, Sudoeste, Noroeste e Norte do Paraná devem ter predominância de tempo limpo e sol. Assim, o calor segue elevado e as temperaturas passando dos 30ºC em diversos locais. Destaque para Paranavaí, no noroeste, que pode chegar aos 36ºC. As menores temperaturas registradas no interior estão previstas para a região dos Campos Gerais, em Guarapuava, marcando 14ºC.