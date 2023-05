Leilão on-line de veículos tem lances iniciais a partir de R$ 600 nesta sexta

A Superintendência de Trânsito (Setran) irá promover um leilão on-line de 78 veículos em condições de circulação nesta sexta-feira (26). Serão leiloados automóveis e motocicletas apreendidos ou removidos nas fiscalizações da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. O lance inicial é de R$ 600. Para participar do leilão, acesse o link.

Além dos carros e motocicletas em condições de circulação, serão leiloados sete veículos em estado de sucata aproveitável, 30 em condição de sucata aproveitável, mas com motor inservível, e 21 sucatas inservíveis. Pessoas físicas e empresas (pessoas jurídicas).

O leilão

Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Quem oferece o maior valor é considerado o vencedor.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos que foram apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Veículos removidos da via pública por apresentar irregularidades podem ir a leilão caso não sejam retirados do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias – o prazo é definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Serviço: leilão on-line da Setran

Automóvel e motocicleta – circulação

Data e horário: sexta-feira (26/5), às 9h

Site: www.vipleiloes.com.br

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável

Data e horário: sexta-feira (26/5), às 11h

Site: www.vipleiloes.com.br

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável com motor inservível

Data e horário: sexta-feira (26/5), às 13h

Local: www.vipleiloes.com.br



Motocicleta, Camionete e Automóvel – Sucata inservível

Data e horário: sexta-feira (26/5), às 15h

Local: www.vipleiloes.com.br

