A Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz na próxima segunda-feira (9) em Curitiba o último leilão do ano de veículos apreendidos em todo o Paraná.

Entre os veículos leiloados estarão um caminhão Iveco ano 2007 com lance mínimo de R$ 5 mil, cujo valor na tabela Fipe é de R$ 82 mil. Outro carro que chama atenção é um Volkswagen Golf 2010 com lance mínimo de R$ 2 mil, cujo preço na tabela Fipe é de aproximadamente R$ 32 mil. O leilão será a partir das 9h na Avenida Senador Accioly Filho, 1625, no bairro CIC.

Os lances mínimos variam de R$ 50 a R$ 5 mil e poderão ser feitos pela internet, no site www.nakakogueleiloes.com.br. Quem for acompanhar o leilão pela internet precisa se cadastrar. Os veículos poderão ser examinados pelos interessados até o dia do leilão das 9h às 16h.

No total, serão 1.570 veículos leiloados, sendo que 590 estão em condições de circular, entre carros, motos e caminhões . Os veículos restantes serão negociados como sucatas, para reaproveitamento de peças.

Este é o terceiro leilão do ano organizado pela PRF em Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal mantém atualmente 4,7 mil veículos apreendidos nos pátios de todo o estado.