O posto central do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), órgão da Polícia Civil que emite carteiras de identidade, entre outros documentos, passa a funcionar em novo endereço no Centro de Curitiba a partir de segunda-feira (9). O IIPR sai da Rua José Loureiro, 376, mas segue perto do antigo endereço, na Rua Pedro Ivo, 386.

A nova sede vai funcionar em prédio próprio do governo do estado, gerando economia de aluguel do imóvel à Polícia Civil. Por mês, o IIPR emite em torno de 10 mil RGs, cerca de 500 por dia útil. A impressão da 2ª via rápida do registro geral, solicitada pela internet, também pode ser retirada no posto.