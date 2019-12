O aplicativo de táxis de Curitiba, lançado na última semana, está ampliando a oferta de serviços e passa a oferecer táxi coletivo e lotação. Nas duas novas opções, a ideia é possibilitar que mais passageiros sejam transportados pelos carros, de maneira semelhante ao que faz o transporte coletivo.

Na modalidade coletivo, o passageiro pode solicitar a corrida pelo app e combinar o preço antes de embarcar, desde que não passe do valor mostrado no taxímetro, que deve permanecer ligado durante todo o trajeto. O valor pago pode variar conforme a ordem de desembarque e o local de saída e destino de cada passageiro pode ser diferente. Apesar da maior liberdade da modalidade, os taxistas estão proibidos de fazer abordagens para pegar passageiros em pontos do transporte coletivo.

Já com o táxi lotação, origem e destino obedecem uma rota, pré-definida pela Urbs, que comanda o transporte coletivo na capital. A modalidade será ofertada apenas em situações excepcionais, como em greves do transporte coletivo ou em grandes eventos. O motorista deve se cadastrar para explorar a modalidade. Os valores por passageiro serão estabelecidos pela Urbs para cada ocasião e o taxímetro vai permanecer desligado. Embarque e desembarque podem ser feitos nos pontos inicial, final ou no transcorrer do trajeto.