IPVA 2025: Como conseguir isenção do imposto? Saiba quem tem direito!

Janeiro é o mês dos boletos. O IPVA 2025, o temido Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é uma das muitas contas que proprietários de veículos têm que pagar. Em alguns casos no Paraná é concedida a isenção do tributo e o dono não precisa arcar com este custo. Que tal? Vamos ver quais são as condições que isentam pagamento do IPVA 2025 no Paraná.

No estado, a regra diz que não precisam pagar o IPVA pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas. Além disso, as motocicletas de até 170 cilindradas estão isentas do imposto, beneficiando 732 mil paranaenses.

Outras situações que ingressam na regra de isenção é para veículo de propriedade de entidades como templos de qualquer culto, autarquia ou fundação instituída e mantida pelo poder público, instituição de educação e de assistência social, partido político e entidade sindical de trabalhadores.

IPVA 2025: O que acontece se eu não pagar?

O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros ao valor do imposto. Além disso, quem não quitar o IPVA também não conseguirá fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que pode ser paga agora, porém, com vencimento em outro momento do ano. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A multa neste caso é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Sem o licenciamento em dia, o veículo também não pode ser transferido e ainda pode ser retido em uma blitz policial, caso represente um risco à segurança. Por último, o nome do proprietário pode ser incluído na dívida ativa e também na lista de devedores do SPC, Serasa e SCPC.