Motos de baixas cilindradas estão isentas de IPVA em 2025

Desde 1º de janeiro, as motocicletas de até 170 cilindradas estão isentas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em todo o Paraná. A medida, que beneficia cerca de 732 mil paranaenses, foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no final do ano passado.

A isenção do IPVA para motos representa uma economia significativa para os proprietários, com uma média de R$ 474 por ano. Essa iniciativa visa principalmente fortalecer categorias profissionais como motoboys e entregadores, que desempenham papel crucial na economia local.

“São trabalhadores essenciais que geram emprego e renda, ajudando o Paraná a crescer”, afirmou o governador Ratinho Junior, destacando a importância desses profissionais para o desenvolvimento econômico do estado.

Além da isenção do IPVA para motos, outras mudanças tributárias entraram em vigor:

1. Simplificação da tributação sobre combustíveis:

– O imposto agora é cobrado apenas uma vez no ciclo de comercialização

– Elimina distorções do modelo anterior

– Padroniza a cobrança em todo o país

2. Ajustes no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações:

– Ampliação das isenções para imóveis de até R$ 365 mil

– Isenção para verbas rescisórias de até R$ 70.170

– Beneficia herdeiros e cônjuges

Essas alterações fazem parte de um esforço do governo estadual para simplificar a estrutura tributária e aliviar a carga sobre os cidadãos. Segundo o governador, tais medidas “fortalecem a economia e a sustentabilidade no estado”.