Instituto Goethe vai fechar as portas em breve em Curitiba

Tradicional de Curitiba e voltado para o ensino da língua e cultura alemã em diferentes partes do mundo, o Instituto Goethe vai fechar as portas em breve na capital paranaense. Além de Curitiba, outros nove unidades também fecharão. São elas: Roterdã (Holanda), Bordeaux, Lille, Strasbourg (França), Gênova, Trieste, Turim (Itália), Osaka (Japão) e Washington (EUA).

De acordo com a diretora do Goethe-Institut Curitiba, Claudia Römmelt, os fechamentos estão acontecendo por conta de mudanças no mundo e na política financeira e externa alemã, que exigem adaptações e reorganização do trabalho.

“A instituição passará por uma transformação abrangente a partir de um intenso diálogo com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e outros importantes tomadores de decisões políticas. Entre as decisões tomadas, o fechamento de 10 unidades na rede ao redor do mundo é a mais abrangente e a menos fácil. O fechamento do Instituto de Curitiba, desta forma, faz parte do processo de transformação citado”, explica Claudia.

Em Curitiba, o último dia de atendimento do Goethe-Institut será em 29 de fevereiro de 2024. Entretanto, as atividades, como cursos presenciais e provas, terminam no final de dezembro.

Apesar do encerramento das atividades presenciais, a diretora afirma que nenhum aluno será prejudicado. Segundo ela, os estudantes matriculados em cursos presenciais em 2023 vão concluir as atividades em dezembro, conforme já estava previsto.

“Não houve alterações no cronograma de aulas. O último dia de aula é 14 de dezembro. Após esta data, não temos alunos matriculados, nem ofertas de cursos presenciais e nenhum curso presencial em andamento mais”, reitera.

Goethe-Institut vai sair do Brasil?

A diretora destaca que apesar do fechamento da unidade de Curitiba, não significa o fim dos trabalhos do Goethe-Institut no Brasil. As unidades de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador seguirão abertas, promovendo atividades culturais e educacionais.

“Desta forma, as atividades e parcerias com escolas e Universidades que tem alemão no currículo aqui no Paraná serão mantidas a partir do Goethe-Institut São Paulo. Além de cursos online de diversos formatos e para todos os níveis, temos também nossa biblioteca digital, a Onleihe, que qualquer pessoa pode usar mediante um registro prévio”, acrescenta.

Além disso, os interessados em algum dos cursos ainda podem fazer a matrícula na modalidade online, que vai funcionar regularmente em 2024. “Teremos uma ampla oferta de cursos online para todo Brasil, já disponível para matrícula, inclusive com desconto, no site do Goethe-Institut Brasil“, confirma Claudia.

Instituto Goethe doa materiais em Curitiba

Devido ao fechamento da unidade de Curitiba, o Goethe-Institut está doando alguns materiais avulsos, como aqueles que estão parcialmente em duplicidade, materiais didáticos fora de uso, catálogos de exposições realizadas no passado e livros que não fazem mais parte do catálogo oficial.

“Gostaria de salientar que não estamos fazendo doação do nosso acervo da biblioteca. Os materiais do acervo da biblioteca não serão destinados a pessoas físicas e sim, a instituições parceiras de longa data. Esses materiais serão doados em grupos temáticos, sem possibilidade de escolha por título ou autor”, reforça Claudia.

O Goethe-Institut Curitiba fica na Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, no Alto da XV.

