Neve em dezembro? Massa de ar frio está a caminho do Paraná

Após dias de calor intenso em Curitiba, o sol deve dar uma trégua e a temperatura promete cair nos próximos dias. Uma massa de ar frio que avança para o Brasil deve esfriar os termômetros na região Sul do país. De acordo com informações da MetSul, o ar mais gelado começa a entrar no Rio Grande do Sul já na noite desta quinta-feira (07), avançado por Santa Catarina e pelo Paraná durante a sexta-feira (08).

Segundo a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na sexta-feira (08) a mínima prevista para Curitiba é de apenas 15ºC. A máxima continua elevada e deve fazer 24ºC.

LEIA TAMBÉM:

>> Adutora se rompe e deixa milhares de curitibanos sem água nesta quinta

>> Ataque de abelhas em praça do Centro de Curitiba deixa 13 feridos

Já no sábado (09) a temperatura cai mais um pouco na capital paranaese. A previsão aponta mínima de 14ºC e máxima de 18ºC.

“Provavelmente na capital e região metropolitana, no sábado, as temperaturas não devem chegar na casa dos 20ºC. No domingo volta a esquentar e o tempo volta a ficar mais abafado”, afirma o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

Esse rápido resfriamento está previsto para diversas regiões do Paraná. “No sábado há uma diminuição da instabilidade em boa parte do Paraná e domingo volta a chover mais forte, especialmente no interior. Com relação às temperaturas no final de semana, elas ficam um pouco mais amenas no amanhecer dos Campo Gerais e da região de Curitiba”, diz Braun.

Neve em dezembro

Além do sul, a massa de ar frio também vai afetar a temperatura em São Paulo durante o fim de semana. Inclusive, o MetSul relata que a condição climática foi responsável por fazer nevar na cidade de Ushuaia, na província argentina da Terra do Fogo, na terça-feira (05).

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!