Adutora se rompe e deixa milhares de curitibanos sem água nesta quinta

A Sanepar informa que na tarde desta quinta-feira (07) houve o rompimento de uma adutora na Rua Padre Germano Mayer, em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água em 16 bairros da capital.

A previsão é que a manutenção seja concluída por volta das 22 horas, com normalização do abastecimento de água de forma gradativa até às 8 horas de sexta-feira (08).

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar a falta de água ou outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

