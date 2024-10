Idoso é resgatado após ser sequestrado por jovens armados na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 63 anos foi resgatado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) após ser sequestrado por três jovens, de 18, 22 e 25 anos, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A situação aconteceu na segunda-feira (21).

De acordo com informações da PMPR, o idoso foi localizado na Rodovia BR-476, por volta das 11h50, depois de uma operação da equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), que interceptou o veículo utilizado no crime.

A equipe do BPChoque foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após receber informações sobre o possível sequestro. Segundo relatos, a vítima foi raptada por indivíduos armados que usavam um veículo Golf prata com teto solar preto.

Polícia encontrou arma e munições em veículo utilizado em sequestro de idoso

Quando a polícia encontrou o veículo e iniciou uma revista foi encontrada uma pistola calibre 9mm, com um carregador e quatro munições. Três das munições estavam “picotadas”, indicando tentativa de disparo.

O idoso identificou a arma e disse que foi utilizada pelos sequestradores. Nenhum dos três jovens assumiu a posse do armamento. Além da arma, três celulares foram apreendidos.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Araucária, onde caso segue sob investigação para descobrir as circunstâncias e motivações do sequestro.