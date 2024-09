Idoso morre atropelado em Curitiba após cair em rua movimentada e não ser socorrido

Um idoso de 89 anos morreu após cair na rua e ser atropelado, na noite de sábado (28), no bairro Alto da XV, em Curitiba. A ocorrência foi entre as ruas Ubaldino do Amaral e XV de Novembro. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações de quem teve acesso a uma câmera de segurança, o senhor carregava uma sacola quando caiu para trás, ficando com parte do corpo na via destinada aos veículos.

Vários carros e mesmo um ônibus do transporte coletivo passaram próximo do idoso, e ninguém auxiliou a levantá-lo. Depois de 1 minuto e 40 segundos da queda, um veículo de cor preta reduziu a velocidade ao ficar próximo do corpo, e acelerou em seguida. Mesmo após o atropelamento, outros carros passaram na via como se não tivesse ocorrido.

Leia também:

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) vai assumir a investigação do caso.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!