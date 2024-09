Novas embarcações na travessia da Ilha do Mel? Edital é lançado; Veja detalhes!

O Governo do Paraná publicou nesta semana um edital para contratar a elaboração de projetos e fabricação de duas embarcações do tipo catamarã, que serão utilizadas na travessia entre Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, e a Ilha do Mel, em Paranaguá, no Litoral. As embarcações estarão na rota entre o Terminal de Embarque de Pontal do Sul e a comunidade de Nova Brasília, e entre o terminal de Pontal do Sul e a comunidade de Encantadas.

A empresa que for contratada vai elaborar os projetos das embarcações a partir de um anteprojeto da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL), que prevê estruturas em alumínio naval, capacidade de transporte de no mínimo 70 passageiros sentados no convés principal e passageiros em pé no convés superior, que deverá ser coberto.

As embarcações devem ter entre 17 e 20 metros de comprimento, propulsão via motor a diesel, e todos os equipamentos de navegação e segurança, seguindo os critérios, normativas e legislação vigente quanto a embarcações para transporte de passageiros em mar aberto.

“Estamos cumprindo o papel da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, que é atuar nos modais de transporte, garantindo o deslocamento do cidadão. Na travessia da Ilha do Mel, especificamente, realizamos estudos que apontaram mais de 688 mil travessias realizadas em um ano, entre a ilha e Pontal do Sul, em sua maioria utilizando embarcações locais, boa parte delas fabricadas de modo artesanal”, disse o secretário Sandro Alex.

Após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, a vencedora terá um prazo total de 343 dias. Os primeiros 140 dias serão dedicadas aos projetos, com o primeiro catamarã devendo ser entregue em até 231 dias e o segundo em até 294 dias após o início das atividades. A licitação tem orçamento estimado em R$ 14.964.150,98.

