Polícia estoura rinha de galo e resgata mais de 30 aves no Paraná

Uma rinha de galo foi descoberta na noite de sábado (28) em Palmital, na região central do Paraná. Cinco pessoas foram presas e irão responder por maus tratos aos animais.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), ao chegarem em uma fazenda, os policiais encontraram indícios que comprovam que o ambiente era de apostas e desafios.

Foram apreendidos 32 galos, duas arenas, uma lousa, sete gaiolas, ponteiras de espora (peça de metal colocada nos animais usados na atividade ilegal), anotações de competições e R$ 1.936,00 em dinheiro. Além disso, duas armas, munições e celulares estavam em posse da “organização”.

Polícia encontrou local no Paraná que fazia rinha de galo. Foto: PMPR

Cinco suspeitos tentaram fugir do local, mas foram presos. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Palmital, juntamente com os objetos e as aves apreendidas para realização dos procedimentos legais necessários.

