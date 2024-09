Cobrador de estação-tubo de Curitiba vive momento de terror durante assalto

Um cobrador da estação-tubo Lindóia, na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Guaíra, em Curitiba, foi agredido com um soco e teve o celular roubado na manhã deste sábado (28).

A ocorrência foi um pouco depois das 7 horas na manhã, quando dois homens anunciaram o assalto ao trabalhador. Ao se levantar da posição de trabalho, os assaltantes derrubaram o cobrador que recebeu no chão murros na cabeça e nariz.

Ao verificarem a situação, passageiros que estavam no outro lado da rua vieram socorrer o funcionário da viação Sorriso. Os ladrões fugiram em direção ao bairro Parolin. Uma equipe do Siate atendeu o cobrador que foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador devido a ferimentos no nariz.

A Polícia fez buscas, nas não tinha encontrado, até a publicação desta reportagem, os responsáveis pelo ato violento contra o trabalhador

O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) lamentou a ocorrência e repudia qualquer ato de violência. Já a Urbs informou que a estação não precisou paralisar o serviço e que o embarque e desembarque seguiu normalmente.

