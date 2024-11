Incêndio provoca morte de cadeirante e destrói casa na Grande Curitiba

Um incêndio em uma casa provocou a morte de um idoso de 68 anos em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quinta-feira (21). A vítima era cadeirante.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros a casa de madeira que pegou fogo está localizada na Rua Tenente Walfrido Alves de Souza, no bairro Cidade Jardim.

Ainda conforme relato do Corpo de Bombeiros, a casa de madeira fica próxima de um depósito de material reciclável. A equipe foi informada da possibilidade de um homem cadeirante no local ao ser chamada para a ocorrência. Ao chegarem no endereço, os bombeiros confirmaram a morte do idoso.

O incêndio começou por volta das 15h44. Os bombeiros ainda não sabem qual foi a causa. As chamas destruíram toda a casa, de cerca de 30m².