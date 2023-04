Idosa é atropelada na BR-277 em Curitiba, em trecho perigoso e sem passarela

Uma idosa de 82 anos foi atropelada no início da tarde desta segunda-feira (24) ao atravessar a BR-277, na região do bairro Orleans, em Curitiba, na pista sentido Campo Largo – Curitiba.

Após o acidente, o motorista ficou no local e acionou o socorro. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, ainda no canteiro central da rodovia e encaminhada, em seguida, para o Hospital do Trabalhador, com ferimentos leves.

“Fomos acionados após um atropelamento. A vítima uma senhora idosa, de 82 anos, que estava consciente e orientada. A princípio, com escoriações nos tornozelos, pés e mãos. Estável, mas que precisava de melhores exames no hospital, para ver se não atingiu outro órgão”, relatou o sargento Trindade, do Corpo de Bombeiros, que atuou no atendimento.

Veja fotos do socorro na BR-277

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Perigoso atravessar

O trecho da BR-277 onde ocorreu o atropelamento não tem passarela, há apenas escadas para os pedestres. Com fluxo intenso de veículos, muitos deles em alta velocidade, a região é considerada perigosa para as pessoas que se arriscam a atravessar a rodovia.

“Aqui é um local onde os veículos trafegam em uma velocidade moderada. E o pedestre precisa ter bastante atenção. Local onde não há uma passarela. O pedestre tem que ter atenção redobrada por ser uma BR, com movimento e com a velocidade dos carros”, reforçou o sargento Trindade.

