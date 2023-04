Estradas que cortam Curitiba e que dão acesso às praias estão com movimento intenso nessa volta de feriadão de Tiradentes. Na BR-277, no trecho que liga Curitiba a litoral do Paraná o fluxo era bastante intenso nas faixas sentido Curitiba.

Na BR-376, que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina o fluxo é considerado normal. Siga tem tempo real as condições das estradas. Neste domingo um grave acidente complicou a vida de quem circulava pela BR-376. Relembre!

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

