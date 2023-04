Quem pegou a estrada no feriado prolongado de Tiradentes encontra trânsito pesado na BR-376. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a rodovia foi totalmente interditada na manhã deste domingo (23), no sentido Santa Catarina. Um caminhão pegou fogo na altura do km 674, região de Guaratuba. Uma das faixas da pista só foi liberada por volta das 17h.

Por volta das 16h40, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, em nota, que as chamas ainda não haviam sido controladas. “A carga de polietileno (plástico) derreteu, o que está dificultando a limpeza da pista. Incêndio ainda não totalmente controlado”, diz o texto da PRF.

Quatro veículos do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência.

De acordo com a concessionária, as equipes trabalham no local para liberar a pista. Ainda por volta das 14h, havia fila de veículos de cerca de 8 quilômetros. Já às 16h, como informou a Arteris, eram 10 quilômetros de fila.

Segundo a Arteris, não há previsão para liberação total da pista.

Por volta das 17h, a PRF informou a liberação de uma das faixas para a chegada de um reboque que fará a retirada do caminhão da pista. “Quando chegar esse equipamento, será necessário novo fechamento para realizar a retirada”, pontuou a PRF.

Imagem: Reprodução G1 Paraná

Movimento

Segundo a Arteris Litoral Sul, a estimativa é de que 980 mil veículos devam circular na BR-116 (Contorno Leste), BR-376 e BR-101 até o fim do feriado.

Só neste domingo, a previsão é de que cerca de 290 mil veículos transitem pela rodovia administrada pela Arteris Litoral Sul. O horário de pico, segundo a concessionária, deve ser até as 17h.

Veja em tempo real como estão as estradas

Acompanhe pelo Twitter