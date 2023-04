IAT pede que pesca seja evitada na baía de Paranaguá, após vazamento de Nafta

O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu um alerta, na tarde desta terça-feira (11), no qual pede que a pesca seja evitada baía de Paranaguá, no Litoral. A medida é preventiva em razão do vazamento de Nafta ocorrido no último domingo (9). O composto é derivado do petróleo e apresenta riscos tóxicos.

O vazamento ocorreu no terminal marítimo Terin, durante a operação de descarga da embarcação. A Nafta é um composto utilizado como matéria-prima na indústria petrolífera, com alto potencial de morte se ingerido ou inalado.

Segundo o IAT, a restrição para a pesca abrange uma área de cerca de 3 quilômetros, contados a partir do píer inflamáveis dos portos de Paranaguá e Antonina.

O IAT reforça que fez coletas de amostras de água na região da baía para análise em laboratório. A recomendação para que se evite a pesca, emitida pelo órgão, poderá ser revista caso se confirme que a água não está contaminada.

