Hospital Veterinário de Curitiba inicia consultas; quando abrem novos agendamentos

Os primeiros animais de moradores de Curitiba e de protetores independentes foram atendidos pelos veterinários do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba, no bairro Taboão, nesta segunda-feira (13). Na manhã do primeiro dia de funcionamento, o hospital recebeu 18 animais, sendo oito de forma emergencial. Além das consultas clínicas, as primeiras cirurgias já foram agendadas.

As consultas feitas nesta segunda foram agendadas pelos tutores no final do ano passado. De acordo com o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo, na quarta-feira (15) serão abertos novos agendamentos pelo site da Rede de Proteção Animal.

Na área de eventos do site haverá a possibilidade de marcar consultas para a primeira quinzena de fevereiro. O hospital tem capacidade para fazer 50 atendimentos por dia.

“Hoje tivemos o primeiro dia de funcionamento do Hospital Veterinário Municipal. Foi uma manhã bem movimentada, mas tudo ocorreu dentro do planejado. O funcionamento do Hospital Veterinário é feito por agendamentos, pelo site da Rede de Proteção Animal. A cada 15 dias serão abertos os agendamentos pelo site para o atendimento dos animais para os próximos 15 dias”, disse Evaristo.

Horário de funcionamento do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba

O Hospital Veterinário Municipal de Curitiba funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. É preciso fazer o agendamento prévio para atendimento, no site da Rede de Proteção Animal. O hospital fica na Rua Cesar Misael Chaves, 147, no bairro Taboão.

As consultas para cães e gatos são gratuitas. A forma de atendimento é similar ao que já ocorre com castrações e vacinações. O público prioritário serão os animais de moradores curitibanos beneficiários do programa Armazém da Família e de protetores com cadastro ativo junto ao município.

Passo a passo para agendar consultas no Hospital Veterinário de Curitiba

Entre no site da Rede de Proteção Animal;

Caso ainda não tenha cadastro, será necessário realizá-lo na página “cadastro” conforme a categoria (cidadão, protetor independente ou ONG). Basta preencher o formulário vinculado ao e-Cidadão da Prefeitura de Curitiba, lembrando que deve cadastrar também os seus animais em “Meus animais”. Clique no sinal de “+”, preencha os dados do animal e clique em “Salvar”. Se tiver mais animais, é só repetir o processo clicando no “+”. Nessa página é possível editar seus dados, cadastrar animais e verificar suas inscrições em eventos;

Faça o login e clique em “Eventos” na parte superior;

Aparecerão todos os eventos disponíveis: ações clínicas de vacinação, consultas no hospital veterinário, castrações nas clínicas e mutirões. Escolha o evento “Agendamento de Consulta Hospital Veterinário Municipal”. O botão de inscrição ficará visível se o cidadão tiver autenticado o cadastro e tiver animais cadastrados em seu nome;

Clique no animal (cão ou gato), sexo (macho ou fêmea) e aparecerão as datas e horários disponíveis nesse evento para o animal escolhido. Escolha e clique na data e horário de sua preferência. Clique em “Clique aqui para se inscrever no evento”;

Na próxima tela, confirme o benefício do Armazém da Família, selecione a opção “Armazém da Família” e clique em “Próximo Passo”;

Selecione o animal que precisa agendar a consulta e confirme a inscrição. Em seguida receberá no e-mail do cadastro a confirmação das inscrições e as orientações para o dia da consulta. Leia com atenção e siga todas as orientações. Compareça com pelo menos 10 minutos de antecedência na data e horário marcados;

Todas as inscrições em eventos e números de protocolo podem ser acessados no seu cadastro na “Área Restrita”, na seção “Inscrições em eventos.”

Estrutura do Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário Municipal tem laboratório de patologia clínica para fazer todos os tipos de exames de sangue em cães e gatos. Na parte térrea são cinco consultórios para atendimentos clínicos e consultas. No primeiro andar fica o centro cirúrgico, com quatro salas de cirurgia.

É possível agendar atendimentos de consultas veterinárias, cirurgias, exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial e internação.

O hospital também oferece especialidades como clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia.

A equipe do hospital é formada por 40 funcionários, entre veterinários, auxiliares de veterinários, recepcionistas, seguranças, limpeza e equipe administrativa. Todas as salas do hospital são monitoradas por câmeras de vídeo.

Tutores comemoram economia com consultas pets gratuitas

Claudemir Roque Tonial, do bairro Sítio Cercado, foi o primeiro protetor independente de animal atendido no Hospital Veterinário Municipal. Ele ajuda as pessoas da comunidade onde mora que não tem carro para locomoção e também as pessoas que não têm acesso a computadores para fazer os agendamentos no site da Rede de Proteção Animal.

Nesta segunda, ele levou três cães para consultas no hospital. “Gostei muito do atendimento aqui e da estrutura. O atendimento foi super rápido, por ser o primeiro dia achei que iria demorar, mas foi rápido. Se eu fosse pagar, só de consulta eu ia gastar R$ 300. Com os procedimentos e exames eu iria gastar um valor bem alto, não teria condições de fazer tudo isso”, explicou Tonial.

Cristiane Albino, moradora do Boqueirão, levou nesta segunda-feira (13) o gato Kadosh, de 3 anos, para uma consulta oftalmológica. “Agendei a consulta assim que abriram as inscrições, em dezembro. Gostei bastante do atendimento, foi bom, eu não teria condições de pagar os exames e a consulta de oftalmologia”. Se fosse em uma clínica privada, Cristiane iria gastar cerca de R$ 700 pelo atendimento.