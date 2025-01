Colisão grave destrói carro oficial em rodovia que contorna Curitiba

Um carro oficial da Prefeitura de General Carneiro se envolveu em um acidente no Contorno Norte de Curitiba (PR-418) no início da tarde desta segunda-feira (13). O veículo, um HB20, colidiu com um caminhão e ficou completamente destruído.

Uma mulher, de 38 anos, que estava no banco traseiro, foi socorrida no local. Ainda não há informações sobre a gravidade. O acidente aconteceu próximo ao Viaduto da Brasílio Kuhlman, no São Braz. Não há informações sobre outras vítimas, até o momento.

O carro seguia no sentido Almirante Tamandaré e o veículo de carga no sentido contrário. O trecho de curva é cenário frequente de acidentes.



A Via Araucária informa que neste momento há aproximadamente dois quilômetros de congestionamento na PR-418, km 3, por causa do acidente. Há interdição total da rodovia.