O Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terá o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ampliado. Um novo convênio, assinado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), vai disponibilizar 150 novos leitos para o SUS. A mudança deve ter um impacto de mais de 50% na aceitação dos pacientes encaminhados pela regulação, para urgência ou emergência.

Com a ampliação, a Central de Regulação de Leitos – responsável pela gestão de solicitações para o atendimento – passa a contar com esta rede de apoio, para desafogar os demais prestadores desses serviços.

A parceria entre as instituições, de acordo com a Sesa, deve beneficiar o atendimento dos pacientes da região macro Leste do Paraná, que abrange sete regionais de Saúde: Paranaguá, Curitiba, Telêmaco Borba, Ponta Grossa, Irati, União da Vitória e Guarapuava.

“A espera por leitos baixou e o hospital teve um aumento expressivo da sua ocupação. É praticamente um novo hospital que nasce, com ganho para todos e acolhimento essencial, já que esse aumento de aceite influenciará nosso sistema de regulação”, ressalta o secretário da Saúde, Beto Preto.

Para o diretor-administrativo do Hospital, Eduardo Wendler, a abertura da nova ala absorve grande parte da demanda pela quantidade de leitos ofertados à população. “É uma parceria com o Governo do Estado que está dando muito certo e que beneficia diretamente os usuários do SUS. É um orgulho conseguirmos absorver esses pacientes que aguardam nas unidades de pronto atendimento”, afirmou. “Somos referência e estamos em pleno funcionamento. Finalizamos tudo rapidamente e o resultado reflete na fila na central de regulação, com uma redução drástica”.

Leitos para paciente de todas as idades

Os leitos são para receber pacientes cirúrgicos e de atendimento clínico, em várias especialidades e para todas as idades. Os quartos disponibilizados são para duas pessoas, com banheiro, televisão e uma equipe médica multiprofissional para o atendimento.

Além das novas vagas, o hospital conta também com mais de 100 leitos de retaguarda, ou seja, no pronto atendimento, para pacientes que dão entrada na unidade.

Regulação

Com esta ampliação, a expectativa pela Sesa é de que haja um fluxo mais rápido na procura por leitos, diminuindo o tempo de atendimento do paciente no sistema de regulação.

Diariamente, cerca de 2 mil pessoas são internadas no Paraná. O número representa pelo menos 1,42 pessoa por minuto. Desse total, 90% dos pedidos referem-se aos leitos clínicos de enfermaria.

