A Unidade de Saúde (US) Salvador Allende, no Sítio Cercado, será fechada para atendimento ao público a partir desta sexta-feira (18) por conta de uma grande reforma no prédio que abriga a unidade de saúde. O investimento previsto na reforma é de R$ 400 mil provenientes do tesouro municipal. As obras devem durar dois meses. No período de obras, o atendimento odontológico do local será feito na US Coqueiros (Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 80 – Sítio Cercado).

A vacinação acontecerá na US São João Del Rey (Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da Salvador Allende poderão procurar as unidades Coqueiros ou Bairro Novo (Rua Paula Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado).

A reforma da US Salvador Allende contempla a substituição do forro de PVC, da cobertura e da fiação elétrica, a impermeabilização de rodapé externo do Espaço Saúde e a pintura externa.

Além da US Salvador Allende, estão em reforma outras cinco unidades de saúde: Ouvidor Pardinho (Regional Matriz), Trindade I (Cajuru), Estrela (Portão), Augusta (CIC) e Bacacheri (Boa Vista).

Redirecionamento

– US Trindade I

Neste período de obras, os atendimentos dos usuários vinculados a esta unidade serão realizados na unidade de saúde Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 1.197)

– US Estrela

Neste período de obras, os atendimentos dos usuários vinculados a esta unidade serão realizados na unidade de saúde Santa Amélia (Rua Berta klentz, 215 – Fazendinha).

– US Augusta

Neste período de obras, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Vila Sandra (Rua Araranguá, 189). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Augusta poderão procurar as unidades Atenas (Rua Emília Erichsen, 45) ou Jardim Gabineto (Rua Eng. João Visinoni, 458).

– US Bacacheri

No período de obras, os usuários estão sendo direcionados para a US Tingui (Rua Nicolau Salomão, 671).

