O Hospital do Trabalhador e o Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus, tiveram a fachada higienizada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) nesta segunda-feira (13), em Curitiba. A limpeza, que teve início nesta segunda-feira, deverá acontecer em outros hospitais da capital e também do estado nos próximos dias.

A higienização é feita na fachada dos hospitais, com água e hipoclorito de sódio – composto químico usado como desinfetante. Um caminhão estaciona na frente do hospital e a região é isolada por aproximadamente 40 minutos, tempo para a realização da limpeza. A operação conta com a ajuda da Polícia Militar, que faz o isolamento no local.

Nesta segunda-feira, o Centro de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, localizada no bairro Cabral, recebeu a desinfecção por volta das 10 horas da manhã. Já no início da tarde, às 14 horas, foi a vez do Hospital do Trabalhador, que fica no bairro Novo Mundo. Ambos ficam em Curitiba.

Hospital do Trabalhador foi higienizado nesta segunda-feira. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

Outras regiões do estado

De acordo com a Sanepar, nesta terça-feira (14), a limpeza será feita em hospitais de Ponta Grossa, na quarta-feira (15) em Londrina, quinta-feira (16) em Maringá e sexta-feira (17) em Cascavel. Além dos hospitais do interior, mais 18 centros hospitalares serão higienizados em Curitiba e região metropolitana nos próximos dias.

A Sanepar ainda avalia as datas da limpeza da fachada dos hospitais de Curitiba e região com as prefeituras. Por essa razão, um cronograma ainda não foi definido.