Homem usa coleira de choque em cão e é denunciado por maus-tratos em Curitiba

Um morador de Curitiba foi denunciado na Justiça por maus-tratos por manter uma coleira de treinamento que emite choques elétricos em um cão da raça Beagle. De acordo com a ação penal, apresentada pelo Ministério Público, o denunciado mora no bairro Alto Boqueirão e é tutor do cão, que tem aproximadamente 18 meses.

Na denúncia, elaborada a partir de um inquérito policial, a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba explica que o equipamento usado no cachorro emitia descargas elétricas quando o sensor da coleira identifica qualquer vibração nas cordas vocais do animal – evitando assim que ele latisse.

No entendimento da Justiça, a conduta do tutor configura maus-tratos e ocorreu de forma abusiva, causando prejuízo de ordem física e psicológica ao animal.

O crime de maus-tratos contra animais pode ser punido com pena de dois a cinco anos de prisão e multa. O processo vai tramitar perante a 11ª Vara Criminal da Comarca.

