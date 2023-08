Homem sente mau cheiro em terreno e encontra peça-chave de crime na RMC

Um corpo foi encontrado dentro de uma mala abandonada em uma região de mata, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde de terça-feira (15). O achado foi na Rua João Batista Zanin, no bairro Ferrari.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16 horas pelo proprietário do terreno onde a mala estava. Ele relatou para os policiais que estava no local projetando uma cerca quando sentiu um cheiro ruim. Ele notou que o mau cheiro vinha da mala abandonada e, ao abrir, encontrou o corpo.

A PM verificou a situação e acionou a Polícia Civil (PC) e o Instituto Médico Legal (IML). O corpo foi recolhido e levado para análise. Não foi possível determinar o sexo da vítima por conta do estado avançado de decomposição do corpo.

Nesta quarta-feira (16), a PC afirmou que a investigação está em fase inicial. Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação da vítima e na resolução do crime.

