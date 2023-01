Um homem fez a esposa de refém por três horas no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, nesta tarde de segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, o agressor usou uma faca para fazer ameaças e se trancou no interior da casa com a mulher. Após três horas de negociação com o Bope, o agressor se entregou.

LEIA TAMBÉM:

>> Vídeo! Curitibano volta da guerra da Ucrânia como presente do Papai Noel e emociona a família

>> Policial de Curitiba se destaca em competições de jiu-jitsu e ainda ensina a modalidade

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fez a negociação desde o início da situação. Após se render, o homem foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. A esposa ficou levemente ferida e foi encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tatuquara.