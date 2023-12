O Corpo de Bombeiros procura um homem que afundou após saltar de um bote na Represa do Passaúna, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste sábado (30). O homem de 54 anos estava com a esposa de 39 anos e duas crianças, uma de 8 anos e outra de 6 anos. O local tem 10 metros de profundidade.

Segundo o boletim de ocorrência, quando os Bombeiros chegaram ao local mãe e duas crianças já tinham sido resgatadas por terceiros, mas o pai estava submerso.

As três vítimas resgatadas foram atendidas pelos bombeiros com ferimentos leves.

A informação que surgiu no local é que a família estava praticando esportes de lazer quando o homem pulou do bote com uma das filhas no colo. A criança estava com boia, mas o pai não retornou e afundou.

Lazer é proibido na represa

Em nota enviada ao Boa Noite Paraná, da RPC, deste sábado, Sanepar informou ser proibido o uso das barragens para banho, natação e qualquer outro esporte em que a pessoa tenha contato com a água.

