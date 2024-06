Homem que matou em ônibus de Curitiba também é denunciado por esfaquear companheira

Após denunciar Vagner do Prado, de 41 anos, pela morte do passageiro de ônibus Oziel Branques dos Santos, o Ministério Público do Paraná (MPPR) também denunciou Vagner por outros dois homicídios qualificados e por corrupção de menor. Oziel foi morto a facadas após defender um casal de um ataque homofóbico na linha Santa Cândida/Capão Raso, no dia 16 de junho.

Os outros dois homicídios pelos quais Vagner também está sendo denunciado pelo MPPR aconteceram antes do crime no ônibus. O primeiro foi dez dias antes, quando ele matou a companheira, uma mulher em situação de rua, assim como ele. Ela foi morta com um golpe de faca no pescoço.

A denúncia por esse crime, oferecida na sexta-feira (28), cita homicídio com quatro qualificadoras: feminicídio, motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além desse assassinato, ele também foi denunciado pela morte de outro homem em situação de rua. Essa situação aconteceu horas antes do mesmo dia em que ele atacou e matou Oziel no ônibus.

Conforme a denúncia do MPPR, ele e o sobrinho adolescente esfaquearam a vítima, que teria se revoltado com o feminicídio praticado dias antes. Pela morte do homem em situação de rua, o crime denunciado foi de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido. A denúncia aponta também corrupção de menor, uma vez que o sobrinho adolescente foi coautor do assassinato.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?