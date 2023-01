Um homem foi condenado a 32 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por tentativa a homicídio e ex-mulher e também contra o próprio filho dela, um rapaz de 19 anos. O caso aconteceu em Curitiba, na madrugada do dia 5 de novembro do ano passado, no bairro Cajuru.

O réu tentou matar a mulher em casa, a facadas. O filho tentou proteger a mãe, mas também foi agredido com golpes de faca. Os dois, mãe e filho, só não morreram porque o padrasto dela conseguiu tirar a arma branca do agressor e as vítimas tiveram atendimento médico a tempo.

O Ministério Público do Paraná, que denunciou o caso, sustentou a prática de dois homicídios tentados: contra a mulher e também contra o jovem. O julgamento foi realizado na terça-feira (17). Na sentença, foi determinado o cumprimento imediato da pena, em regime inicial fechado – como o homem já estava preso desde o crime, deve permanecer detido.

