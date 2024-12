Homem morre na praia de Caiobá em mais um afogamento neste fim de semana

3ª vítima no Litoral do Paraná

Um homem de 25 anos morreu afogado na tarde deste domingo (15), próximo ao trapiche da Praia Mansa, em Caiobá, no Litoral do Paraná.

O rapaz era morador de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e teria chegado neste domingo ao Litoral, segundo relato de seu amigo, que o acompanhava. Já na praia, eles teriam entrado no mar em uma área não protegida por guarda-vidas, onde o jovem desapareceu na água.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima ficou submersa por mais de uma hora, até que seu corpo foi visto por populares no mar, e os bombeiros foram acionados.

Equipe do Falcão 03 do BPMOA atuou no socorro à vítima. Foto: Divulgação/BPMOA

A equipe do Falcão 03 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) deslocou até o local e tentou realizar reanimação da vítima por mais de 50 minutos, mas sem sucesso.

Afogamentos e mortes no fim de semana

Essa foi a terceira morte nesse fim de semana por afogamento no Litoral do Paraná, sendo a segunda na Praia Mansa de Caiobá. Na noite de sábado, um rapaz de 24 anos, estava no mar com amigos, quando ficou desaparecido por 15 minutos.

Quando o atendimento chegou ao local com uma ambulância e uma viatura de busca e salvamento, a vítima já tinha sido retirada da água pelos amigos, mas teve uma parada cardiorrespiratória.

O jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Matinhos, onde após o atendimento, foi declarado seu óbito.

Outro rapaz, de 18 anos, morreu afogado na Ilha de Valadares, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, na manhã de sábado (14) .