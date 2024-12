Jovem morre afogado ao tentar pegar caranguejo em Paranaguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 18 anos morreu afogou no sábado (14) na Ilha de Valadares, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava pegando carangueijo quando se afogou nas proximidades do bairro Sete de Setembro. Chegou a ser retirado da água por populares após ficar 10 minutos submerso.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada e deslocou até o local, realizando técnicas de reanimação cardiopulmonar durante aproximadamente 40 minutos, mas não foi possível reanimar a vítima.